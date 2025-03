Ilrestodelcarlino.it - Avis comunale, assemblea dei soci per l’ok al bilancio

annuale deiMonte Urano che ha visto l’approvazione dele la relazione sull’attività svolta. Hanno partecipato ai lavori anche il vice sindaco di Monte Urano Marco Marziali e Stefano Solini, vice presidenteProvicniale Fermo. "Il 2024 è stato un anno complesso per le donazioni – ha sottolineato la presidente Simona Tomassetti – per la chiusura di alcuni centri trasfusionali ma in tanti fortunatamente si sono recati presso il centro di Fermo. Tante le iniziative cui abbiamo partecipato che hanno consentito di raccogliere nuove adesioni. Pensiamo alla Camminata in Rosa, l’inaugurazione una panchina gialla, il terzo torneo di padel oltre alla partecipazione al corso di Primo Soccorso organizzato sul territorio di Monte Urano dalla Croce Azzurra. In occasione della consegna della Costituzione ai neo diciottenni, è stata loro fornita una lettera informativa con il modulo di iscrizione all’