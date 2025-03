Sport.quotidiano.net - Aviators Lugo, buona la prima in poule play off. Contro Castel Maggiore il match dura un quarto

Gli(Creta in foto) esordiscono con una vittoria nellaOff di Divisione Regionale 1. I lughesi superato 76-57 l’Happy Basket Progresso. Non è scesa in campo la Raggisolaris Academy, inserita nello stesso girone degli, avendo avuto il turno di riposo come il Lusa Basket Massa Lombarda (girone V3). Nel prossimo turnosarà impegnato domenica alle 18 sul parquet della Vis Persiceto, mentre Faenza starà ancora ferma avendo posticipato la gara sul campo dia martedì 1 aprile alle 21.30. Il Lusa giocherà invece sabato alle 18.45 a Villanovai Tigers. Il tabellino di: Rosetti ne, Cortecchia, Mazzotti 10, Baroncini L. 2, Fussi 12, Creta 10, Canzonieri 17, Caramella, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 12, Pasquali. All.: Baroncini F.