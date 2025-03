Liberoquotidiano.it - "Avete visto il bagno?": bufera su Ida Di Filippo, ecco cos'ha provato a vendere a un cliente | Guarda

Nell'ultima puntata di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time, i telespettatori sono rimasti molto delusi dalla casa che ha presentato Ida Di. L'agente immobiliare, che insieme a Gianluca Torre e Marianna D'Amico fa parte della squadra romana, doveva a tutti i costi cercare di piazzare il suo immobile a una coppia. Ma l'abitazione in sua gestione presentava dei difetti troppo evidenti, che sono stati subito sottolineati dai fan sui social. In primis, l'ubicazione del. La toilette, infatti, si trovava in una posizione inusuale per un'abitazione: in soggiorno. Una location scomoda, dato che la zona living è una delle più frequentate da ospiti e inquilini. "Ah ilin soggiorno.", ha scritto su X un telespettatore. "Ah oddio non me lo aspettavo illà", il commento di Alessandra, Stesso pensiero anche per Carla: "Ilche si apre sul living no.