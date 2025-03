Anteprima24.it - Avellino testa al Messina, De Cristofaro tiene in ansia Biancolino

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il 2-1 alla Juventus Next Gen, riparte la settimana dell’. Sabato – ore 15 – la sfida in esterna contro l’ACR. La squadra agli ordini di Raffaeleha ripreso la preparazione – a porte chiuse – già nella giornata di lunedì sul sintetico del Partenio-Lombardi. Allenamenti blindati fino a venerdì poi la partenza per la Sicilia.Viaggiano verso il rientro in gruppo Alessio Tribuzzi e Paolo Frascatore, tempi lunghi per Claudio Manzi dopo la distrazione al retto femorale destro appurata con gli esami strumentali. Restano da verificare le condizioni di Antonio De, dopo la botta rimediata domenica contro i bianconeri. Il centrocampista ha lasciato il campo al sesto della ripresa contro la formazione piemontese, nelle prossime ore sarà sottoposto ad esami strumentali.