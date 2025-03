Quotidiano.net - Avanzare con realismo. I dialoghi con l’arte e la ricerca interiore per trovare nuove strade

Cala il sipario sulla settimana della moda milanese. Si applaude, ma con meno leggerezza, e con qualche tocco diin più. Le maison hanno presentato lecollezioni donna autunno inverno 2025 in un momento nel quale il settore è alladi quella nuova "armonia, della quale abbiamo tutti bisogno", di cui ha parlato bene Giorgio Armani. Uno scavo che si vede. C’è poco spazio per l’esteriorità, ma ce n’è tanto per ladi significati e codici estetici costitutivi. Tutto è messaggio, come esplicita senza troppi indugi Moschino, che chiude il defilé con abiti realizzati in carta e sacchi neri della spazzatura e con la maglietta dove si legge la stampa: "Sos-Save our sphere". Ci lasciamo così alle spalle 153 appuntamenti, tra sfilate fisiche e digitali, presentazioni e incontri.