Autovelox di Cuccurano. Annullate altre 5 multe

di Tiziana Petrellicinqueperché l’non era omologato. Ancora una sentenza contro gliinstallati dalla giunta Seri lungo le statali del territorio fanese. Dopo le trea due fanesi e un pesarese, ancora una volta il Giudice di Pace di Fano, Pericle Tajariol, ha accolto il ricorso presentato da un automobilista multato. Questa volta si tratta di un 60enne fanese, assistito dall’associazione Globoconsumatori, che di sanzioni ne aveva collezionate ben 48, tutte elevate lungo la Strada Provinciale 3 Flaminia e la Statale 16 Adriatica. L’automobilista, che ha accumulato lenel giro di pochi mesi, aveva sostenuto di aver guidato in buona fede, ritenendo che l’fosse stato spento, come aveva comunicato il Comune, e di non essere stato informato della successiva riattivazione.