Automotive dal Sannio a Vienna | Sapa acquista l’austriaca Megatech Industries

Tempo di lettura: 5 minutiDa Arpaia a. L’azienda sannita– dopo aver acquisito, nel febbraio del 2023, la maggioranza nella partecipata di Quarza, Grupo Hispamoldes, poi rinominata Grupo Indea – annuncia un importante passo strategico con l’acquisizione del 100% diAktiengesellschaft (“MG”), un attore europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità. L’acquisizione rafforza la leadership di mercato di, creando l’opportunità di combinare le forze delle due aziende e di ampliare la tecnologia One-Shot – il processo all-in-one più veloce per la produzione di componenti per la mobilità leggeri e di valore aggiunto da loro brevettato – su una scala più ampia. Fondata come azienda familiare nel 1974 da Angelo Affinita,ha raggiunto un fatturato di quasi 360 milioni di euro per l’anno conclusosi a dicembre 2024 e impiega oltre 2.