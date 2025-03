Automotive da Arpaia a Vienna | Sapa acquista l’austriaca Megatech Industries Aktiengesellschaft

Leggi su Ildenaro.it

Da, provincia di Benevento, a, capitale dell’Austria., azienda leader della componentistica auto (13 stabilimenti in sette Paesi, circa 2mila addetti, oltre 105 milioni di componenti automobilistici prodotti all’anno, tra interni, carrozzerie e compartimenti motore, e i tre fratelli Antonio, Mariangela e Giovanni Affinita al timone della società), ha annunciato ieri l’acquisizione del, 1800 dipendenti, “attore europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità”. Si tratta – spiega Il Mattino – di uno dei più noti player nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità, presente in vari mercati, dall’Europa al Brasile. Un’operazione assai rilevante per la componentistica italiana, in un periodo peraltro di forti preoccupazioni per la tenuta dell’e la sempre più inevitabile concentrazione del mercato nelle mani di poche, grandi aziende”.