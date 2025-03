Thesocialpost.it - Auto sulla folla in Germania a Mannheim, chi è stato: 40enne tedesco con problemi mentali

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 40 anni, residente a Ludwigshafen e di professione giardiniere paesaggista, è il principale sospettato dell’attacco avvenuto oggi a, in, dove ha investito volontariamente diversi pedoni, causando la morte di due persone e il ferimento di una decina, alcune delle quali in gravi condizioni. Lerità hanno confermato che l’individuo ha precedenti penali per lesioni e altri reati minori, oltre a soffrire didi salute mentale. La polizia, dopo aver perquisito la sua abitazione a Ludwigshafen am Rhein, ha escluso al momento una matrice politica del gesto.Secondo le forze dell’ordine, l’uomo ha agito intenzionalmente, lanciandosicon la sua piccola utilitaria. Tuttavia, i motivi dietro l’attacco rimangono poco chiari, anche perché il sospettato è attualmente ricoverato in gravi condizioni, rendendo impossibile il suo interrogatorio.