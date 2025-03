Ilrestodelcarlino.it - Auto schiacciata tra due bus. Incidente choc in via Marconi. Traffico paralizzato per un’ora

Un’finiscetra duebus e perabbondante ilin città resta. Mattinata intensissima quella di ieri per gli uomini del Comandante della Polizia Locale Leonardo Marocchi, che sono dovuti intervenire in forze per regolamentare ila seguito di unche ha coinvolto duebus della linea 101 e un, ma che per fortuna non ha avuto ripercussioni per tutti gli occupati, passeggeri dei due bus compresi. Erano le 7.30 del mattino quando, all’incrocio tra le viee Scania, un primobus frena regolarmente allo scattare del semaforo rosso. Dietro di lui, una Toyota Yaris bianca condotta da P.G., castellano di 51 anni, esegue la stessa operazione di frenata, in attesa del verde per ripartire. E’ in quel momento che però da dietro, sempre risalendo via, sopraggiunge un altrobus della linea 101 condotto dall’autista C.