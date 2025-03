Quifinanza.it - Auto, multe rinviate per 3 anni: il nuovo piano europeo sulle emissioni

L’Unione europea cambia strategiae le relative, decidendo di “affrontare la questione in modo equilibrato” e concedendo alle casemobilistiche più tempo per 2adeguarsi agli standard di conformità”. È questa il fulcro di quanto annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine del secondo meeting a Bruxelles sul dialogo strategico sul futuro dell’industriamotive europea. Un cambio di passo importante, che fornisce maggiore respiro alle industrie del settore, scongiura il rischio delle temuteper l’eccesso die che trova il consenso di molti Paesi che avevano sperato in questa nuova prospettiva, Italia compresa.Treper gli standard di conformità“Proporrò questo mese un emendamento mirato al regolamentodi CO2 delle” ha detto Ursula von der Leyen precisando che in questo modo le aziendemobilistiche avranno “tredi tempo invece di uno per adeguarsi agli standard di conformità”.