Lanotiziagiornale.it - Auto, l’Ue frena sul Green deal: tre anni per evitare le multe

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un altro colpo al. Per un’Ue che continua nella sua svolta dalla transizione ecologica a quella militare. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato che proporrà di rivedere il regolamento sulle emissioni di Co2 per le, consentendo alle aziende di avere “tredi tempo invece di uno per adeguarsi agli standard di conformità” edle sanzioni che sarebbero, altrimenti, scattate già quest’anno., più tempo prima dellesulle emissioniVon der Leyen ha incontrato i rappresentanti del settore e ha ribadito la necessità di mantenere gli obiettivi finora concordati, ma con una revisione della disciplina sanzionatoria. Il piano ad hoc per l’verrà svelato domani, con un intervento che garantirà flessibilità alle aziende sullepreviste per i produttori che superano il limite di 94 grammi/km di emissioni per le nuove vendite.