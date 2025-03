Quotidiano.net - Auto, la Ue va incontro ai costruttori. Tre anni per i target sulle emissioni

La Ue allenta la presamulte per i produttori diche non si adeguano agli standard di emissione. Una boccata di ossigeno che viene accolta con favore dal settore, dai governi e dalle forze politiche che da tempo sollecitano l’attenuazione dei vincoli a favore dell’’elettrico, sebbene, al dunque, si attenda di vedere come finirà la partita della scadenza del 2025. "Proporrò questo mese un emendamento mirato al regolamento sugli standard di CO2" die furgoni "per dare alle aziende tre" di tempo "invece dell’attuale conformità annuale", ha annunciato Ursula von Der Leyen, la presidente della Commissione europea, da Palazzo Berlaymont, dopo uncon i rappresentanti del comparto, evocando "pragmatismo" per concedere "respiro all’industria" europea. Senza però fare passi indietro sul traguardo del 2035 - con lo stop ai nuovi veicoli a benzina e diesel - che dà "certezza" al settore.