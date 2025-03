It.insideover.com - Austria, la “coalizione degli sconfitti” prova a rispondere all’estrema destra

Inè nato ufficialmente il governo di Christian Stocker, investito della carica di primo ministro il 3 marzo al termine di una crisi politica di cinque mesi aperta con le elezioni di fine settembre. Il Partito Popolareco mantiene la cancelleria federale che, salvo brevissimi intervalli per esecutivi “balneari”, controlla dal 2017 e potrà continuare una storia politica che vede i moderati di centroci presenti in tutti gli esecutivi dal 1987 ad oggi, eccezion fatta per la brevissima parentesi del governo tecnico di Brigitte Bierlein tra il 2019 e il 2020. L’Ovp guiderà un governo tripartito assieme al Partito Socialdemocraticoco (Spo) e ai liberali di Neos, un esecutivo nero-rosso-rosa che rappresenta una novità per il Paese centroeuropeo ed è una risposta al fallimento delle discussioni tra i popolari e il Partito della Libertà (Fpo) vincitore col 29% del voto autunnale, il cui leader Herbert Kickl ha tra gennaio e febbraioto senza successo a coinvolgere i popolari in un accordo di