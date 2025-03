Australia morto James Harrison | donatore di sangue da record Salvò 24 milioni di bambini

Lapresse.it - Australia, morto James Harrison: donatore di sangue da record. Salvò 2,4 milioni di bambini

Un uomono a cui si attribuisce il merito di aver salvato 2,4digrazie alle sue donazioni di plasma sanguigno danell’arco di sei decenni, èall’età di 88 anni. Lo ha annunciato oggi la sua famiglia., impiegato in pensione del dipartimento delle ferrovie statali, èin una casa di cura in cui aveva vissuto per cinque settimane sulla costa centrale dello stato del Nuovo Galles del Sud il 17 febbraio.: undidafu sorpreso quando gli venne riconosciuto il Guinness dei primati nel 2005 come la persona che aveva donato più plasma sanguigno al mondo, ha detto suo nipote Jarrod Mellowship. Nonostante l’avversione per gli aghi, ha fatto 1.173 donazioni dopo aver compiuto 18 anni nel 1954 fino a quando non è stato costretto ad andare in pensione nel 2018, all’età di 81 anni.