Aumenta la droga tra i giovani nel Varesotto

Il consumo di droghe risulta in continuo aumento negli ultimi anni nella provincia di Varese, come peraltro è stato confermato per gli anni 2022-23 da una ricerca pubblicata del CNR: questa ha dimostrato che le sostanze più richieste sono state la cocaina, l’eroina, l’ecstasy, la chetamina, gli allucinogeni e le anfetamine. L’anno scorso le sostanze stupefacenti sequestrate dalle forze dell’ordine sono state in gran parte pasticche di ecstasy diffuse nelle discoteche, ma anche marijuana, hashish e cocaina. La richiesta di sostanze eccitanti è cresciuta molto e colpisce soprattutto i. Significativa in proposito l’operazione della guardia di finanza di Varese avvenuta nel 2024: il giornalista Andrea Campurani, in un articolo pubblicato il primo luglio sul “Corriere della Sera”, ha scritto in merito a una delicata operazione delle Fiamme Gialle che ha portato a due arresti e al sequestro di un carico di 63 milioni di pasticche per un valore commerciale di 600 milioni.