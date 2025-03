Gqitalia.it - Audemars Piguet con i nuovi Royal Oak cambia totalmente le carte in tavola

Leggi su Gqitalia.it

Una prova della grandezza delOak dista nella capacità del marchio di continuare a modificarlo senza che il modello risulti mai stantio. Abbiamo visto versioni dell'icona disegnata da Gérald Genta in acciaio inossidabile, ceramica e oro giallo. È stato arricchito con semplici datari e tourbillon decisamente complessi. Tutti, da Matthew Williams e John Mayer di Alyx a Travis Scott e KAWS, hanno remixato questo orologio sportivo. Eppure, siamo ancora qui, desiderosi di saperne di più. IlOak è inarrestabile.Il 2025 segna il 150° anniversario die il marchio ha appena svelato la sua prima grande serie di uscite per l'anno in corso. Senza sorprendere nessuno, ci sono un mucchio diOak allettanti. Andiamo a scoprire queste novità dandogli un'occhiata più da vicino.