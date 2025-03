Ilgiorno.it - Attorno alla Deposizione di Tintoretto. Quattro artisti contemporanei sfidati da un grande capolavoro

Dal sole finalmente risplendente pure sul Parco delle Basiliche, fin dentro l’ombra del Museo Diocesano cui il verde fa da cornice. Non poteva esserci condizione meteo migliore per apprezzare, ieri, l’inaugurazione di “. Lada un” (fino al 25 maggio). Ovvero, l’enorme tela realizzata intorno al 1560-62 (destinata a Santa Maria dell’Umiltà alle Zattere a Venezia, chiesa dei Gesuiti poi soppressa e demolita), raffigurante il Cristo morto, svelato e seminascosto al centro della scena, circondato da personaggi, staccato dcroce prima della sepoltura. Opera prestata dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia: "Significativa occasione – ha dichiarato il direttore Giulio Manieri Elia – questa apertura di dialogo con il Diocesano, dove ottima è la scelta della mia collega Nadia Righi per aver voluto valorizzare un dipinto di straordinaria capacità comunicativa".