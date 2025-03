Chiccheinformatiche.com - Attenzione a 89342204, occhio a questo numero: ecco perché

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Le truffe telefoniche sono ormai all’ordine del giorno, con malintenzionati che studiano nuovi metodi per ingannare utenti ignari. Tra le più diffuse e segnalate troviamo quelle che sfruttano SMS o messaggi su WhatsApp, spingendo i destinatari a ricontattare numeri sospetti.Negli ultimi giorni sta circolando un nuovo raggiro che invita a richiamare numeri che iniziano per 893, nel caso specifico, con la scusa di una comunicazione urgente. Tuttavia, rispondere a questi messaggi può comportare costi elevatissimi per l’utente.Come funziona la truffa daIl messaggio fraudolento arriva da unapparentemente italiano e contiene un testo che induce all’ansia, spingendo la vittima a richiamare immediatamente:“Abbiamo provato diverse volte a contattarla. È pregato di chiamare alper delle Questioni che la riguardano.