Attenti agli occhi di Amira: il robot umanoide che cambierà tutto

Una figura iperrealistica si muove con grazia, battendo le ciglia e rispondendo con micromovimenti facciali che simulano emozioni umane. Non è una persona in carne e ossa, ma, l’ultima creazione di Engineered Arts, azienda britannica all’avanguardia nella progettazione diumanoidi. Presentata al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, la fiera dedicata alle innovazioni del mondo mobile,ha conquistato il pubblico, rubando la scena persinosmartphone e ai laptop più all’avanguardia.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/03/-la--di-ultimissima-generazione20250304video13164444.mp4Ospitata nello stand di Etisalat, la compagnia telefonica emiratina,è diventata il punto focale dell’evento. I visitatori si fermano, incuriositi e affascinati, per dialogare con lei.