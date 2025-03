Sportnews.eu - ATP Indian Wells al via domani: sette i tennisti italiani per un tabellone ricco di sorprese

Leggi su Sportnews.eu

il via all’ATPgli azzurri diretti in California, con Musetti e Berrettini sul campo nel secondo turno: il.Dal 5 al 16 marzo occhi puntati sull’Open, in California. In gara benazzurri, con Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in campo al secondo turno. In diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW TV, tutto il meglio del tennis mondiale, dove 32 teste di serie si sfideranno sotto il sole della California. Lorenzo Musetti torna a giocare dopo i problemi fisici avuti in Argentina, e sfiderà lo statunitense Reilly Opelka, oppure il russo Roman Safiullin.Il tennista Novak Djokovic (Sportnews.eu)Al terzo turno, invece, potrebbe giocare contro il francese Arthur Fils, oppure il norvegese Casper Ruud, per gli ottavi di finale.