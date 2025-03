Tg24.sky.it - Atm Milano, arrivano le tessere con identità di genere alias

Leggi su Tg24.sky.it

Il primo marzo è scattata per le persone transgender e non binarie la possibilità di avere sulla tessera di bus e metrò il nome che hanno scelto per affermare la propriadi, in sostituzione al nome registrato all'anagrafe. Lo scrive 'Repubblica' nelle pagine di. il Comune - sottolinea il quotidiano - aveva preso l'impegno in accordo con l'Azienda del trasporto pubblico e la promessa è stata mantenuta. L'iniziativa fa parte di una serie di politiche che la città, da Palazzo Marino ad alcune scuole e università, sta mettendo in campo per favorire l'autodeterminazione delle persone. Il Comune, ad esempio, esattamente un anno fa ha introdotto questa misura per i suoi dipendenti. Il nome d'elezione sulla tessera dell'abbonamento evita situazioni di potenziale discriminazione e disagio: durante un controllo, basterà mostrare la tessera che avrà il nome scelto e non quello segnato sulla carta d'