Atletica, Yulimar Rojas torna in gara: il fenomeno del triplo ci riprova dopo l'infortunio

sarebbe stata la grande favorita per la medaglia d’oro nel saltoalle Olimpiadi di Parigi 2024, ma in primavera si infortunò al tendine d’Achille e dovette alzare bandiera bianca, rinunciando alla possibilità di conquistare il secondo titolo consecutivo ai Giochi. La formidabile venezuelana si è sottoposta a un intervento chirurgico e il percorso di recupero è stato decisamente lungo, ma ora è pronta per rimettersi in gioco.La primatista mondiale (15.74 metri) gareggerà infatti il prossimo 9 marzo al Trofeo Ciudad de Salamanca: in Spagna riabbraccerà la pedana in un evento agonistico, cimentandosi per l’occasione nel salto in lungo (non è attiva in questa specialità dal 21 luglio 2023, quando timbrò 6.61 metri in Diamond League a Montecarlo). La 29enne incrocerà, tra le altre, la spagnola Carmen Rosales e la portoghese Evelise Vegas.