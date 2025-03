Oasport.it - Atletica, Stefano Mei: “Siamo la miglior nazione d’Europa, ed i giovani spingono…”

Leggi su Oasport.it

Nel giorno della partenza verso l’Olanda del primo folto gruppo di azzurri in vista dei Campionati Europei indoor di2025, in programma da giovedì 6 a domenica 9 marzo, il presidente della FIDALMei ha fatto il punto della situazione ai microfoni della tv federale parlando delle ambizioni della spedizione tricolore ad Apeldoorn ed in generale dello stato di salute del movimento tricolore.“Ci avviciniamo finalmente a questi Europei indoor che saranno l’antipasto dei Mondiali indoor, in programma due settimane più tardi. Un lungo weekend che vedrà impegnata una squadra azzurra forte nei numeri ma soprattutto nella sostanza. Abbiamo le nostre punte, che sono in forma, però gli Assoluti e ancora di più i campionati italianili ci hanno dato il polso della situazione: dietro c’è un nutrito gruppo di ragazzi che stanno spingendo“, dichiara Mei.