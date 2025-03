Atletica Mei sugli Europei indoor di Apeldoorn | Siamo forti nei numeri e nella sostanza

Leggi su Sportface.it

“Agli, che anticipano i Mondiali, scenderà in campo una squadra azzurra forte non solo nei, ma soprattutto“. Ha parlato così il presidente della Fidal, Stefano Mei, aItaliana TV, la televisione ufficiale della Federazione Italiana, alla vigilia dei 38esimi Campionatidi, che prenderanno il via domani fino a domenica all’Omnisport, un velodromo da circa cinquemila posticittadina dei Paesi Bassi.Mei ha poi proseguito: “Arriviamo aglicome la migliore nazione d’Europa, un risultato che gli ultimi quattro anni ci hanno regalato con grande determinazione. Su questa forza cercheremo di migliorare i record precedenti in termini di medaglie e piazzamenti“. Infine il numero uno della Fidal ha menzionato alcuni atleti: “Le punte di diamante sono Furlani, Fabbri, Iapichino, Simonelli, Tecuceanu, Dosso, per citarne solo alcune, ma in generale si percepisce un’atmosfera positiva all’interno di una squadra che sa di aver fatto passi da gigante negli ultimi quattro anni e che affronta con grande determinazione il quadriennio che inizia proprio in queste settimane“.