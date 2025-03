Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci: Fantini e Osakue guidano gli azzurri

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per ladi, che si disputerà a Nicosia (Cipro) nel weekend del 15-16 marzo. Si tratta del classico appuntamento di fine inverno riservato a disco, martello, giavellotto, peso e il Bel Paese si affiderà a 19(10 uomini e 9 donne, tra seniores e under 23).Nella formazione spiccano Sara(Campionessa d’nel martello), Daisy(finalista olimpica nel disco) e Giovanni Frattini (secondo italiano di sempre nel giavellotto), mentre nel peso ci sarà Nick Ponzio (Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno in avvicinamento ai Mondiali Indoor della settimana successiva).ITALIA2025UOMININick Ponzio (getto del peso)Alessio Mannucci (o del disco)Enrico Saccomano (o del disco)Giorgio Olivieri (o del martello)Giovanni Frattini (tiro del giavellotto)Roberto Orlando (tiro del giavellotto)DONNESara Verteramo (getto del peso)Emily Conte (o del disco)Daisyo del disco)Sarao del martello)Paola Padovan (tiro del giavellotto)UOMINI UNDER 23Segond Emmanuel Musumary (getto del peso)Stefano Marmonti (o del disco)Filippo Maria Iacocca (o del martello)Lucio Claudio Visca (tiro del giavellotto)DONNE UNDER 23Anna Musci (getto del peso)Benedetta Benedetti (o del disco)Rachele Mori (o del martello)Vittoria Rapetti (tiro del giavellotto)