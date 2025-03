Bergamonews.it - Atalanta-Inter, la vendita dei biglietti per lo scontro Scudetto parte mercoledì 5 marzo

Bergamo. Ladeiper il big match, in programma domenica 16alle 20.45 al Gewiss Stadium, inizieràalle 10.Lo ha comunicato la società nerazzurra con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio di martedì 4: losegue la trasferta di Torino e può rivelarsi, come del resto la gara dell’Allianz Stadium, un crocevia fondamentale per il gruppo di Gian Piero Gasperini verso il grande sogno tricolore., info, come detto, saranno partire dalle 10 die, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio del match in programma alle 20.45 di domenica 16.I tagliandi saranno acquistabili online, nei puntiVivaticket abilitati su territorio nazionale e nel Ticketing Point del Gewiss Stadium (ingresso da viale Giulio Cesare) aperto tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.