Atalanta-Inter e il Volley alla ChorusLife Arena nello stesso giorno: stress test per la città di Bergamo

. Alle ore 17 il ritorno del1991 indopo due anni, per disputare gara-2 dei Playoff Scudetto contro la squadra dei record, l’Imoco Conegliano,. Alle ore 20.45, a distanza di neanche quattro ore, il fischio d’inizio del big matchal Gewiss Stadium, a circa un chilometro in linea d’aria. Quella di domenica 16 marzo si prennuncia essere sì una grande giornata di sport per la, ma allotempo anche un vero e proprio, una prova di forza, con due eventi ravvicinati sia in termini di orario che di distanza geografica che potrebbero muovere, insieme, quasi 30mila persone.Una semi-contemporaneità che è emersa solo nelle scorse ore. Venerdì 21 febbraio la Lega Serie A di calcio ha diramato i calendari delle giornate del mese di marzo fissando anche data e orario ufficiali dello scontro Scudetto in casa della Dea, che va verso un sold out (o quasi) praticamente scritto, considerando che la media di presenze supera quota 22mila, con picchi anche oltre i 23mila per le partite più sentite.