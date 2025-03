Sport.quotidiano.net - Atalanta, Daniel Maldini può essere la freccia in più per Gasperini nella volata scudetto

Bergamo –per lolain più all’arco dipotrebbe. Che da oggi ha cominciato ad allenarsi ‘regolarmente’ con la sua nuova squadra, l’. Paradossi del calcio moderno:è arrivato a Bergamo nel penultimo giorno della finestra del mercato invernale, domenica 2 febbraio. Ha svolto un allenamento solo con la sua nuova squadra e la sera successiva ha esordito in Coppa Italia contro il Bologna. Poi un altro allenamento prima di infortunarsi all’adduttore. Tre settimane fuori, un paio di allenamenti parziali in gruppo e sabato di nuovo in campo nel finale contro il Venezia. Di fatto due presenze pur avendo fatto solo un paio di allenamenti in un mese a Bergamo. Con la seduta pomeridiana odierna al centro sportivo di Zingonia è iniziata la prima vera settimana di lavoro per il 23enne attaccante ex Milan e Monza.