Dailyshowmagazine.com - Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – Trailer Ufficiale e Nuove Immagini della Serie Netflix ??

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Gli Irriducibili Galli tornano per una nuova epica avventura!Disponibile dal 30 aprile 2025 in esclusiva suGuarda ile scopri il POSTER e le: Ildei– La NuovaAnimata4 marzo 2025 –ha svelato ile il poster di: Ildei, l’attesissimaanimata che riporta sullo schermo i leggendari Galli creati da René Goscinny e Albert Uderzo.Cosa aspettarsi dalla?Un’avventura completamente nuova, diretta da Alain Chabat e Fabrice Joubert, con una moderna reinterpretazione del mondo di. Produzione firmata Alain Goldman, in collaborazione con Les Éditions Albert René e animata da TAT Productions. Trama – La Sfida tra Roma e i GalliRoma vuole disperatamente conquistare l’ultimo villaggio liberoGallia, casa di