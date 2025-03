Lapresse.it - Associated Press presenta nuovo ricorso contro divieti Casa Bianca

L’hato undavanti a un giudice federale affinché venga immediatamente ripristinato l’accesso per i reporter dell’agenzia agli eventi presidenziali dai quali sono stati banditi. Secondo AP, laha raddoppiato gli sforzi per vendicarsil’agenzia di stampa per il suo rifiuto di seguire l’ordine esecutivo di Donald Trump che ha rinominato il Golfo del Messico.La scorsa settimana, il giudice federale Trevor McFadden ha respinto la richiesta dell’AP di un’ingiunzione per revocare il divieto nei confronti di molti dei suoi reporter e fotografi. McFadden ha tuttavia rilevato che la giurisprudenza è sfavorevole alla decisione dellae ha esortato l’Amministrazione a riconsiderare la propria posizione, prima di una seconda udienza programmata il 20 marzo.