Quifinanza.it - Assegno unico universale, quando viene pagato a marzo 2025

Leggi su Quifinanza.it

L’è il sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico rinnovato dal governo Meloni.erogato ogni mese dall’Inps e con l’arrivo di, i beneficiari che si chiedonoverrà accreditato l’importo non devono preoccuparsi. La data è la stessa. Ci sono però delle novità, dovuti per esempio alleo variazioni dovute all’aggiornamento dell’Isee.Come di consueto, l’Inps ha stabilito diverse finestre di pagamento, a seconda della situazione di ciascun beneficiario. Chi già riceve l’senza modifiche nei requisiti avrà l’accredito intorno al 20, mentre chi ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni dovrà attendere la fine del mese. Vediamo nel dettaglio tutte le date e le modalità di accredito.Calendario pagamenti: le dateLe date ufficiali per l’erogazione dell’diseguono il solito schema.