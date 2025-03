Quifinanza.it - Assegni familiari 2025, importi aggiornati con le nuove tabelle dell’Inps: cosa cambia

L’Inps ha aggiornato glidegliper il nucleo familiare (Anf) per il. Sul sito sono disponibili lecon le soglie di reddito e le maggiorazioni previste in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla situazione economica.Ledirettive, contenute nella circolare Inps n.50 del 4 marzo, stabiliscono glidegli Anf per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, pensionati e categorie assimilate. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità e chi potrà beneficiare di queste misure. Di seguito anche ledeglidi riduzione o cessazione.NuoviL’Inps ha pubblicato leaggiornate per gli. Gli adeguamenti presentati tengono conto della rivalutazione del costo della vita, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente.