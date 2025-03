Quotidiano.net - Aspira e lava in un solo passaggio: iRobot Roomba Combo i5 con controllo vocale, approfitta del 13% di sconto

Un robotpolvere epavimenti in grado di pulire casa in modo intelligente e autonomo.i5, con mappatura avanzata, rilevamento ostacoli e compatibilità con assistenti vocali, è ora disponibile su Amazon a 259,00€ grazie a unodel 13% sul prezzo di listino. Acquistalo adesso al prezzo più basso su Amazoni5 in offerta su Amazon:polvere epavimenti a 259€i5 è progettato perre ere in un, rendendolo una soluzione ideale per chi desidera una pulizia completa senza sforzo. Grazie alle due spazzole in gomma multi-superficie, il robot rimuove efficacemente polvere, peli di animali e sporco sia dai pavimenti duri che dai tappeti. La funzionepavimenti utilizza un serbatoio d’acqua che distribuisce il liquido in modo uniforme, garantendo unggio efficace senza lasciare aloni.