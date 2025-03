Dilei.it - Ascolti tv del 3 marzo, Vittoria Puccini ci riprova contro il Grande Fratello

Leggi su Dilei.it

La serata di lunedì 3ha visto scontrarsi per la seconda volta, protagonista su Rai 1 della fiction Belcanto, e ilsu Canale 5. Una battaglia per glitv che le due ammiraglie combattono ad armi pari. Infatti, lo scorso 24 febbraio si erano contesi il podio per una manciata di punti share.Belcanto è la nuova serie di Rai 1 sul melodramma con. Ma fatica a decollare, sia negliche nell’apprezzamento della critica. Nel secondo episodio Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità, ma solo se Carolina entra nella sua classe. Maria, per pagare le lezioni, lavora come domestica dai Bellerio. Intanto, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere, mentre lei affronta una verità sconvolgente su sua madre.Su Canale 5 ilsta arrivando alle battute finali con le eliminazioni che hanno avuto un’accelerata.