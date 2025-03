Sport.quotidiano.net - Ascoli, così è un calvario. A Perugia arriva la beffa nel finale, adesso la classifica è preoccupante:. Picchio risucchiato nelle zone basse

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Amoran, Dell’Orco, Rinaudo (dal 1’ s.t. Leo); Giunti, Joselito (dal 22’ s.t. Bartolomei), Broh (dal 21’ s.t. Yabre); Kanoute, Montevago (dal 42’ s.t. Lisi), Matos (dal 13’ s.t. Cisco). Panchina: Yimga, Albertoni, Torrasi, Riccardi, Marconi, Plaia, Polizzi, Lickunas. All. Cangelosi(4-3-3): Livieri; Alagna, Piermarini, D’Amore, Adjapong; Carpani, Odjer, Varone (dall’11 s.t. Baldassin); Silipo (dal 32’ s.t. D’Uffizi), Corazza (dal 32’ s.t. Ciabuschi), Marsura. Panchina: Zagaglia, Raffaelli, Maurizii, Bertini, Cosimi, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Tremolada, Caucci, Gagliardi. All. Cudini Arbitro: Leone di Barletta Marcatori: all’8’ p.t. rig. Matos, al 23’ p.t. Odjer, al 46’ s.t. Cisco Note – 3.590 spettatori (di cui 68 ospiti), incasso complessivo non comunicato.