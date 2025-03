Inter-news.it - Arsenal non come la Juventus! Valanga sul PSV in Olanda

Leggi su Inter-news.it

L’non emula laine demolisce completamente il PSV con il risultato di 7-1. Non c’è mai storia in uno scontro che già sembra dare la qualificata ai quarti di finale di Champions League.QUALIFICAZIONE! – L’non è lae demolisce il PSV per 6-1. Al Philips Stadion di Eindhoven non c’è proprio storia, le due squadre sono su due poli opposti e si vede nell’intero arco dei 90 minuti di gioco. Nonostante i numerosi infortuni, soprattutto in attacco, gli inglesi non hanno pietà. Assenti Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, ma il risultato non ne ha affatto risentito. L’ha aperto la serata con Justin Timber, che ha sbloccato la gara su assist di Declan Rice al minuto 18. Al 21? ha raddoppiato subito la stella del futuro Ethan Nwaneri, che alla tenera età di 17 anni fa già la differenza in Europa.