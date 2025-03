Ilfattoquotidiano.it - Arrivano i dazi di Trump su Canada, Messico e Cina. Pechino e Ottawa rispondono con rialzi delle loro tariffe: parte la guerra commerciale

La scure dei tanto minacciatidi Donaldcala su. Come previsto, il 4 marzo sono scattate infatti, dopo la sospensione di un mese, ledel 25% sui prodotti canadesi e messicani e in più nella notte il presidente Usa ha firmato l’ordine esecutivo che raddoppia quelle sulle importazioni cinesi portandole dal 20% dal 10% stabilito a febbraio. Il tycoon ha giustificato la mossa nei confronti dei tre principali partner commerciali di Washington con l’intenzione di limitare il traffico di fentanyl e l’immigrazione illegale. Di certo la decisione ha subito scatenato la risposta dei Paesi colpiti:inaspriranno avolta le barriere all’import, in un’escalation che sarà pagata cara dai consumatori americani. Laha annunciatotra il 10 e il 15% deisulle importazioni di una gamma di prodotti agricoli e alimentari statunitensi e sottoporrà 25 aziende Usa (tra cui alcune dell’aerospazio, della difesa e del biotech) a restrizioni su export e investimenti, con l’inserimento nella lista nera del commercio.