Ilfattoquotidiano.it - Arrivano gli elefanti robot nelle cerimonie religiose: “Così non sfruttiamo quelli veri”. Esultano gli animalisti

al posto diper le celebrazioni indù. Ha reso felici molti, e non solo, la notizia con relativi video di testimonianza lanciata dalla PETA, dove nei templi induisti indiani sono apparsi splendidi pachidermi finti. Gli elefantoni sbattono le orecchie e sputano acqua dalla proboscide come, ma sono soltanto. Si tratta di creazioni ad hoc percostruite con fibre di vetro e gomma su una struttura metallica.Si sa che glisono protagonisti, contro il loro volere, diindù dove sono costretti a sfilare in mezzo a folle immense e rumorose, travolti da musica altissima che spesso li spinge a gesti violenti e pericolosi per loro e i fedeli.per tutelare prima di tutto gli animali (e poi gli umani) ne sono state create copie finte che possono essere trainate durante le processioni.