Lapresse.it - Arresti ultras, al via a Milano il processo con rito abbreviato

Nell’aula bunker di fronte al carcere milanese di San Vittore è iniziato il, per l’inchiesta, condavanti al gup Rossana Mongiardo con 19 imputati fra cui il leader della Curva Sud Luca Lucci, il capo della Curva Nord, Andrea Beretta che ha scelto di collaborare con i pm Paolo Storari e Sara Ombra e Marco Ferdico.Le due società sportive milanesi e la Lega Serie A hanno chiesto di costituirsi parti civili per ottenere eventuali risarcimenti da parte di chi avrebbe messo a rischio la sicurezza nello stadio e non avrebbe rispettato i valori dello sport.