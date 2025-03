Lanazione.it - Arrestato per resistenza. Urla ai carabinieri ’Allah Akbar’

Leggi su Lanazione.it

L’alcol l’aveva mandato su di giri, ne sono convinti i. Perdendo il controllo e finendo per fare confusione all’interno di un bar di Abbadia San Salvatore. L’agitazione era stata tanta, portando all’arresto dell’uomo, un migrante di origini nordafricane richiedente asilo. Che ieri mattina non era in aula per la convalida del provvedimento effettuato il 19 febbraio scorso. Poiché mancava l’interprete era slittata l’udienza che si è svolta invece ieri alle 13. Presente il difensore dell’imputato, l’avvocato Vincenzo Di Benedetto. Dopo una breve camera di consiglio il gip ha ritenuto che l’arresto fosse avvenuto correttamente, convalidandolo. Tutto era iniziato nel pomeriggio del 19 febbraio quando, all’interno del locale di Abbadia, il migrante aveva cominciato a infastidire i clienti.