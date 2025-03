Arrestata Stefania Nobile figlia di Wanna Marchi | le accuse

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un nuovo caso giudiziario scuote il mondo della cronaca italiana.di, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, titolare del noto locale milanese Gintoneria, sono stati arrestati questa mattina, martedì 4 marzo, dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i due, insieme a un terzo complice, Davide Ariganello, sarebbero coinvolti in un giro illecito di droga e prostituzione.L’inchiesta, condotta dalla pm Francesca Crupi sotto il coordinamento della procuratrice aggiunta Bruna Albertini, ha portato alla luce un presunto schema criminale operante all’interno del lussuoso locale Gintoneria di via Napo Torriani, a Milano. Oltre alla somministrazione di bevande di pregio e piatti gourmet, il locale sarebbe stato teatro di un mercato illecito che prevedeva la fornitura di sostanze stupefacenti e l’organizzazione di incontri a pagamento con escort per i clienti più facoltosi.