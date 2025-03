361magazine.com - Arrestata la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile con l’ex compagno Lacerenza

L’uomo possiede un locale a MilanoNuovi guai per la famiglia. Nella giornata di oggi, 4 marzo, sono stati arrestati a Milano,die il suo ex, Davide, proprietario nel capoluogo lombardo del locale, Gintoneria.L’arresto è avvenuto per mano del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. I due sono accusati di istigazione alla prostituzione, visto che insieme a un factotum avrebbero procurato droga e ragazzi ai clienti.Le accusa parlano di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Attualmente è stata messa sotto sequestro pure la Gintoneria, situata in via Napo Torriani. I clienti del locale pagavano cifre altissime per ottenere droga e donne, selezionate dallae da