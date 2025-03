It.insideover.com - Armiamoci e partite: Von der Leyen presenta Rearm Europe, il piano da 800 miliardi per la Difesa

Leggi su It.insideover.com

Come era filtrato sulla stampa tedesca nelle scorse settimane e come riportato in tempi non sospetti da InsideOver, la presidente della Commissionea, Ursula von der, ha annunciato questa mattina a Bruxelles, a pochi giorni dal summit di giovedì con i leaderi, il”, ambizioso progetto che mira a mobilitare fino a 800di euro nei prossimi anni per rafforzare la spesa militare dell’Unionea. L’intento, nel breve termine – tanto fumoso quanto irrealistico – è proseguire la guerra per procura in Ucraina contro la Russia ora che l’amministrazione Trump ha deciso di raggiungere un accordo negoziale con Mosca.Von dersi mette l’elmetto e annunciaIl cuore deldell’ex ministro dellatedesco è un nuovo strumento comune per incentivare la spesa militare tra i 27 Paesi membri.