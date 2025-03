Lettera43.it - Armi all’Ucraina, l’Ungheria appoggia lo stop di Trump e si mette di traverso per un nuovo pacchetto Ue

la decisione degli Stati Uniti di sospendere l’assistenza militaree, allo stesso tempo,i bastoni tra le ruote all’Europa per l’attuazione di una clausola del piano di riarmo annunciato da Ursula von der Leyen, che avrebbe dovuto comprende unda 20 miliardi per Kyiv. «Invece di inviaree continuare la guerra, ciò che serve è un cessate il fuoco immediato e negoziati di pace!», ha scritto su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs, commentando la decisione di Donald, che non giudica sincero l’impegno di Kyiv nelle trattative. Politico riporta inoltre che, proprio a causa del veto di Budapest, l’Unione europea ha sospeso i lavori su undi aiuti militari da 20 miliardi di euro per l’Ucraina che potevano far parte del piano ReArm Europe: il progetto prevede lo stanziamento di 800 miliardi di spesa aggiuntiva per la difesa dei Paesi europei nei prossimi anni.