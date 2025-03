Sport.quotidiano.net - Arezzo, doppio successo senza subire reti. Gilli e Chiosa blindano, tridente d’attacco

Si dice che ne servano tre per fare una prova, ma due indizi già danno indicazioni importanti. L’ha centrato il secondoconsecutivo, ritrovando la vittoria al Comunale e terminando un’altra garagol. Certo, se Ravasio non avesse trovato l’angolo giusto di testa a pochi giri di lancette dalla fine, forse parleremmo d’altro. Un altro detto, però, afferma che la fortuna aiuta gli audaci e agli amaranto del nuovo corso targato Bucchi se c’è una cosa che non manca è il coraggio. Rimini, infatti, non è stata una casualità: contro il Sestri Levante sabato, il tecnico ha riconfermato Renzi terzino, Guccione mediano, Capello mezzala e ildavanti. Tre attaccanti più tre giocatori con caratteristiche più offensive rispetto alla posizione di base ricoperta in campo.