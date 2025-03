Ardea, Forza Italia esce dalla maggioranza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025 – “Preso atto della ormai insanabile diversita? di vedute che si venuta a creare con le altre forze didel Comune di, differenze che si sono acuite nell’ultimo periodo,, non riconoscendosi piu? nell’operato e nella direzione politica intrapresa dall’attuale amministrazione, sceglie di fare per coerenza un passo indietro uscendo dall’attuale“. Lo scrivono in un nota congiunta la consigliera comunale di, Edelvais Ludovici, il coordinatore didel Comune, Andrea D’Amario, e il consigliere regionale del Lazio, Fabio Capolei.“Pur continuando a lavorare al fianco dei cittadini,- proseguono – come abbiamo sempre fatto, tenendo fede al nostro mandato, riconsegniamo la delega al Centro storico, assegnataci dal Sindaco, e la presidenza della II Commissione Lavori pubblici”.