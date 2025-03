Baritoday.it - Appuntamento con Comentale per le "Stanze della bellezza"

Leggi su Baritoday.it

“L'occhio del ciclone”, nel solcoventennale esperienza in Spettacoli e Laboratori Teatrali organizza, con la collaborazione del GRANTEATRINO CASA DI PULCINELLA ed ART FASHION DREAM, per i propri corsisti e per chiunque voglia partecipare, un ciclo di incontri gratuiti finalizzati.