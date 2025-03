Appena ti piglio ti ammazzo | incubo per una donna a Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025 – “Te, tecredimi . ce metto tre secondi d’orologio pe favve zumpà in aria . guarda ti giurotiti. taggia accidere”: aggressioni fisiche e minacce esplicite era quanto vissuto da una, dove la Polizia di Stato nei giorni scorsi ha tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare in carcere, un italiano gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.In particolare la Squadra Mobile della Questura diaveva raccolto le angosciate dichiarazioni di unache riferiva di avere già sporto nel 2022 una denuncia contro il proprio convivente per una serie di comportamenti violenti perpetrati tra le mura domestiche: ceffoni, rottura di suppellettili ed oggetti in casa – per esempio lo specchio ed il mobile del bagno – e addirittura utilizzando un’ascia il danneggiamento dei vetri dell’autovettura; a seguito di tale denuncia era stata emessa la misura del divieto di avvicinamento.