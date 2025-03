Apeldoorn che duelli nei salti | Furlani sfida Tentoglou nel lungo Iapichino contro Mihambo

Leggi su Sportface.it

“Ogni gara è a sé ma entriamo consapevoli di chi siamo e di che possiamo fare”. Vent’anni e sentirli tutti, forse persino qualcuno in più: Mattiaparla già da leader e ha tutti i motivi per farlo in vista della 38esima edizione dei Campionati Europei indoor di. Bronzo olimpico a diciannove anni a Parigi 2024, è sua la miglior prestazione mondiale stagionale con l’8,37 di Torun. Un guanto dilanciato al greco Miltiadis, l’uomo da battere per eccellenza. Il campione olimpico (che ha un 8.05 di stagionale) vanta gli ultimi tre ori della rassegna europea indoor e gli ultimi due di quella iridata, dove nell’ultima finale a Glasgow stampò un 8,22, stessa misura del giovane collega azzurro, aggiudicandosi la vittoria per il secondo miglior risultato: 8,198,10.